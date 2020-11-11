الهدف لحلول الموارد البشرية

(للبيع)
|أسرة الهدف لاستشارات الموارد البشرية بتتمنالكم كل التوفيق والتقدم. _ (شركة الهدف) لتأسيس النظام الداخلي المصدق من الجهات المختصة للشركات ونظام الموارد البشرية، والنماذج والعقود للعمال. كون قانوني.واحفظ حقك ومؤسستك من القضايا العمالية واحمي حالك من مخالفات وزارة العمل👍 هدفكم . هدفنا للاستفسار : 0792900273
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Target HR
|التليفون:
|0792900273
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|العنوان:
|Amman- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073775
اتصل
20 دينار
10 دينار
110 دينار
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