الهدف لحلول الموارد البشرية

(للبيع)

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الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أسرة الهدف لاستشارات الموارد البشرية بتتمنالكم كل التوفيق والتقدم. _ (شركة الهدف) لتأسيس النظام الداخلي المصدق من الجهات المختصة للشركات ونظام الموارد البشرية، والنماذج والعقود للعمال. كون قانوني.واحفظ حقك ومؤسستك من القضايا العمالية واحمي حالك من مخالفات وزارة العمل👍 هدفكم . هدفنا للاستفسار : 0792900273
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Target HR
التليفون: 0792900273

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العنوان: Amman- عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073775
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