الهدف لحلول الموارد البشرية

أسرة الهدف لاستشارات الموارد البشرية بتتمنالكم كل التوفيق والتقدم. _ (شركة الهدف) لتأسيس النظام الداخلي المصدق من الجهات المختصة للشركات ونظام الموارد البشرية، والنماذج والعقود للعمال. كون قانوني.واحفظ حقك ومؤسستك من القضايا العمالية واحمي حالك من مخالفات وزارة العمل👍 هدفكم . هدفنا للاستفسار : 0792900273