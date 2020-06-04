النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد

(للبيع)
|ماكينات تصوير شارب استيراد من اقوي ماكينات التصوير الوان وابيض واسود اقوي عروض ماكينات الوان mx2310 - mx4112 - mx2610 - mx2314 شامل ضمان الصيانة مجانآ مع عروض صيانه سنويه او زيارات عاديه توفير الاحبار والمستلزمات وقطع الغيار وخراطيش الحبر باقل الاسعار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النيروز كوبي لماكينات التصوير
|التليفون:
|01098582094
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العباسيه- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060216
1 جنيه
10 جنيه
10 جنيه