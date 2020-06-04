النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد - في القاهرة مصر

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ماكينات تصوير شارب استيراد من اقوي ماكينات التصوير الوان وابيض واسود اقوي عروض ماكينات الوان mx2310 - mx4112 - mx2610 - mx2314 شامل ضمان الصيانة مجانآ مع عروض صيانه سنويه او زيارات عاديه توفير الاحبار والمستلزمات وقطع الغيار وخراطيش الحبر باقل الاسعار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النيروز كوبي لماكينات التصوير
التليفون: 01098582094

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العنوان: العباسيه- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/6/2020
رقم الإعلان: 2060216
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صورة الاعلان: النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد - في القاهرة مصر

النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

النيروز كوبي لمهمات المكاتب👍👍 #بيع صيانه كل ما يلزمك في ماكينات تصوير شارب✌.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/6/2020
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماك.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: سعر خيالى ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

سعر خيالى ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

11/3/2020
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