النول (CIRCULAR LOOM) 🔥 يقوم بعملية النسيج وإنتاج رولات النسيج من بكر الخيط وينتج بأحجام مختلفة على حسب الرغبة 💯✅ ⚠️⚠️⚠️ لكل أصحاب المشاريع أو اللي حابب يبدأ مشروعه، مشروعك معانا خليكم متابعينا الفترة الجاية لتفاصيل أكتر عن خط إنتاج الشكائر المنسوجة 👌🤩 📞 لأي استفسار يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : www.elgohary-eg.com أو زيارة صفحتنا على الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co 📧 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@daltex