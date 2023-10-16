النظافة و الترتيب و على أدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بزيارة يومية 6 ساعات ب 25 شامل التوصيل التميز والإتقان والالتزام هو سر نجاحنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات اطلبي عاملتك وارتاحي اليوم نوفر لكم عاملات بنظام الاسبوعي و الشهري مع مبيت سارعوا بالاستفسار والاتصال : 0785407409