(For Sale)
|النظافة و الترتيب و على أدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بزيارة يومية 6 ساعات ب 25 شامل التوصيل التميز والإتقان والالتزام هو سر نجاحنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات اطلبي عاملتك وارتاحي اليوم نوفر لكم عاملات بنظام الاسبوعي و الشهري مع مبيت سارعوا بالاستفسار والاتصال : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246325
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar