الندى للكرفانات والحاويات

(للبيع)
|نقدم لكم ارخص اسعار الكرفانات وباحدث التصاميم العالميه وباجود الخامات وصناعة الحمامات العامه وغرف الأمن والكافتريات والمكاتب ولدينا فريق مدرب لعمل الصيانات في جميع المحافظات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالله
|التليفون:
|01158632427
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|العنوان:
|الجيزه / ابورواش- 6اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113521
15,000 جنيه
9,000 جنيه
10 جنيه
30 ريال
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1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه