الندى للكرفانات والحاويات

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تفاصيل الإعلان
نقدم لكم ارخص اسعار الكرفانات وباحدث التصاميم العالميه وباجود الخامات وصناعة الحمامات العامه وغرف الأمن والكافتريات والمكاتب ولدينا فريق مدرب لعمل الصيانات في جميع المحافظات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالله
التليفون: 01158632427

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العنوان: الجيزه / ابورواش- 6اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/12/2021
رقم الإعلان: 2113521
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروش125م للايجار في شيراتون في موقع مميز جدا

شقة مفروش125م للايجار في شيراتون في موقع مميز جدا

(للإيجار)

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15,000 جنيه

2/12/2021
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(للإيجار)

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9,000 جنيه

2/12/2021
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شقة

(للبيع)

شقة 280 متر على النيل للتمليك السعر 10 مليون جنيه .
العنوان:

القاهرة - مصر
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10 جنيه

2/12/2021
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مطلوب محاسب لشركة مياه بابها

(فرصة عمل)

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الجيزة - مصر

30 ريال

2/12/2021
صورة الاعلان: #أخصائية عيون

#أخصائية عيون

(فرصة عمل)

#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من مص.
العنوان:

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2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احسبها صح .
العنوان:

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القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: عروض اسعار مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد

عروض اسعار مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو بتدور ع.
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القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الصيانه لليونيفورم شركة Tn

يونيفورم شركات الصيانه لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

يونيفورم شركات الصيانه لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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2/12/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك.
العنوان:

الجيزة - مصر

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2/12/2021
صورة الاعلان: ملابس مدرسية للبنات - بلوفر و جاكيت للمدارس

ملابس مدرسية للبنات - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

ملابس مدرسية للبنات - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات .
العنوان:

الجيزة - مصر

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2/12/2021
صورة الاعلان: تيشرت بولو اطفال – يونيفورم حضانه

تيشرت بولو اطفال – يونيفورم حضانه

(للبيع)

تيشرت بولو اطفال – يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم تمريض لليونيفورم شركة TN

موديلات يونيفورم تمريض لليونيفورم شركة TN

(للبيع)

موديلات يونيفورم تمريض لليونيفورم شركة TN اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن لليونيفورم شركة Tn

الزى الموحد للامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

الزى الموحد للامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: جاكت جلد

جاكت جلد

(للبيع)

جاكت جلد تركي مبطن فرو المقاس: وان سايز يلبس من 65 كيلو إلى 80 كيلو الالوان 3 ألوان (جملي / اسود / .
العنوان:

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1 جنيه

2/12/2021
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