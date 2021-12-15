النجمة الالمانية||مرسيدس بأرخص سعر للايجار

(للإيجار)
|تأجير احدث موديلات سيارات مرسيدس تقدم شركة ليموزين مصر. افخم واحدث موديلات مرسيدس علي مستوي الجمهورية. توفير فرصة تأجير مرسيدس e200 احدث موديلاتها وافضل الامكانيات باسعار مميزة جدا ايجار سيارة زواج مميزة ليوم مميز مرسيدس فيانو الجديد يتحول إلى صالون فاخر ينافس اس كلاس Mercedes Viano بالتالي توفر ايجار عربيات مرسيدس E200,سيارات مرسيدس Viano, كل السيارات لدي الشركة تتوافر مع امهر سائقين في مصر. لذلك كل شيء عن ايجار مرسيدس – من التصميم إلى تجربة القيادة – سلس وأنيق . استأجر مرسيدس E200 باحدث المود
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01148774458
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115389
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