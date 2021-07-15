النجاره الحديثه ولوازم الديكور

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: النجاره الحديثه ولوازم الديكور - في الإسكندرية مصر

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النجاره الحديثه ولوازم الديكور وتصميم جميع الموديلات حسب الطلب والموبيليا الحديثه ✔️ احدث موديلات ابواب الحجره خشب او كبس 🚪 قبل الدهان وبعد الدهان 🎨 خشب سويد فلندي مكسي قشره ارو🪵 يوجد لدينا نجارين للتركيب🪚 يوجد لدينا توصيل لاي مكان في الاسكندريه🚙 الباب من غير الحلق بيبدا من 500ج وبيختلف علي حسب الموديل 💯
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mahmoud Ziada
التليفون: 01551545639

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العنوان: العجمي الكيلو 21 قبل شارع مصر المعدات محل ابناء رجب زياده- الاسكندريه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103462
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صورة الاعلان: غرفة نوم كاملة + 2 مرتبة وانتريه زان 4 فوتيه و2 كنبة - في الإسكندرية مصر

غرفة نوم كاملة + 2 مرتبة وانتريه زان 4 فوتيه و2 كنبة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

غرفة نوم كاملة + 2 مرتبة وانتريه زان 4 فوتيه و2 كنبة وشيزلونج طبى +نيش وبوفيه قشرة بمراية 200سم×120 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

165,000 جنيه

15/7/2021
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