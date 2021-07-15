النجاره الحديثه ولوازم الديكور وتصميم جميع الموديلات حسب الطلب والموبيليا الحديثه ✔️ احدث موديلات ابواب الحجره خشب او كبس 🚪 قبل الدهان وبعد الدهان 🎨 خشب سويد فلندي مكسي قشره ارو🪵 يوجد لدينا نجارين للتركيب🪚 يوجد لدينا توصيل لاي مكان في الاسكندريه🚙 الباب من غير الحلق بيبدا من 500ج وبيختلف علي حسب الموديل 💯