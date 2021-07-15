(للبيع)
|النجاره الحديثه ولوازم الديكور وتصميم جميع الموديلات حسب الطلب والموبيليا الحديثه ✔️ احدث موديلات ابواب الحجره خشب او كبس 🚪 قبل الدهان وبعد الدهان 🎨 خشب سويد فلندي مكسي قشره ارو🪵 يوجد لدينا نجارين للتركيب🪚 يوجد لدينا توصيل لاي مكان في الاسكندريه🚙 الباب من غير الحلق بيبدا من 500ج وبيختلف علي حسب الموديل 💯
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mahmoud Ziada
|التليفون:
|01551545639
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|العنوان:
|العجمي الكيلو 21 قبل شارع مصر المعدات محل ابناء رجب زياده- الاسكندريه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103462
165,000 جنيه