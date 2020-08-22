المونت جلالة العين السخنة

خدمات قرية المونت جلالة السحنة المنتجع كامل متكامل الخدمات منها الفنادق 7 نجوم و يحتوى ايضا على كافة الانشطة و الالعاب الترفيهية ملاعب جولف و ملاعب كرة قدم و جميع الاعاب الرياضية ويجد بها ايضا عدد من المولات الضخمة التى تقدم افضل المركات العالمية للاستفسار اتصل علي 01012576766