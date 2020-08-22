المونت جلالة العين السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
خدمات قرية المونت جلالة السحنة المنتجع كامل متكامل الخدمات منها الفنادق 7 نجوم و يحتوى ايضا على كافة الانشطة و الالعاب الترفيهية ملاعب جولف و ملاعب كرة قدم و جميع الاعاب الرياضية ويجد بها ايضا عدد من المولات الضخمة التى تقدم افضل المركات العالمية للاستفسار اتصل علي 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنه- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2020
رقم الإعلان: 2065524
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صورة الاعلان: المونت جلالة العين السخنة - في العين السخنة مصر

المونت جلالة العين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

موقع المونت جلالة السخنة يقع قرية المونت جلالة فى هضبة الجلالة فى العين السخنة على بعد 6 دقيقة من ال.
القسم: 

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22/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف وسط الخدمات فى السخنة - في العين السخنة مصر

امتلك شاليه بروف وسط الخدمات فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

وسط خدمات كتير امتلك شاليهك فى السخنة باجمل رووف عشان تستمتع بحفلات الشواء والباربكيو 125 م ( 3 غرف .
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176,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: نفسك تشوف البحر تعالى وامتلك شاليه فى السخنة - في العين السخنة مصر

نفسك تشوف البحر تعالى وامتلك شاليه فى السخنة

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

شوف البحر كل يوم وامتلك شاليهك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وح.
القسم: 

174,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: المونت جلالة العين السخنة - في العين السخنة مصر

المونت جلالة العين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهات المونت جلالة العين السخنة تملك الأن بأفضل منتجع بالعين السخنة ألمونت جلالة وبتصميم معماري م.
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اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة - في العين السخنة مصر

منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة Ibiza ChillOut Sokhna مالك مشروع منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة.
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21/6/2020
صورة الاعلان: باقساط تصل الى 84 شهر امتلك شاليه بروف فى السخنة - في العين السخنة مصر

باقساط تصل الى 84 شهر امتلك شاليه بروف فى السخنة

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- في العين السخنة مصر

شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بروف 100 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) .
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153,000 جنيه

6/6/2020
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