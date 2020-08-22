المونت جلالة العين السخنة

(للبيع)
|خدمات قرية المونت جلالة السحنة المنتجع كامل متكامل الخدمات منها الفنادق 7 نجوم و يحتوى ايضا على كافة الانشطة و الالعاب الترفيهية ملاعب جولف و ملاعب كرة قدم و جميع الاعاب الرياضية ويجد بها ايضا عدد من المولات الضخمة التى تقدم افضل المركات العالمية للاستفسار اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|العين السخنه- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065524
اتصل
176,000 جنيه
174,000 جنيه
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اتصل
153,000 جنيه