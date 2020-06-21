شاليهات المونت جلالة العين السخنة تملك الأن بأفضل منتجع بالعين السخنة ألمونت جلالة وبتصميم معماري متميز بواجهة مودرن رائعة بأرقي مواقع العين السخنه بأول طريق الزعفرانه . مالك منتجع ألمونت جلاله العين السخنه المنتجع ملك لشركة تطوير مصر التى شاركت فى العديد من المشروعات ومن أهم أعمالها فوكا باى الساحل الشمالى بلوم فيلز مدينة المستقبل . موقع منتجع ألمونت جلاله العين السخنه وتقع القريه على طريق العين السخنة – الزعفرانة وهى تقع بقلب العين السخنه قبل بورتو السخنة بـ 11كم و بعد فندق موفينبيك ب 7 كم وع