(للبيع)
|شاليهات المونت جلالة العين السخنة تملك الأن بأفضل منتجع بالعين السخنة ألمونت جلالة وبتصميم معماري متميز بواجهة مودرن رائعة بأرقي مواقع العين السخنه بأول طريق الزعفرانه . مالك منتجع ألمونت جلاله العين السخنه المنتجع ملك لشركة تطوير مصر التى شاركت فى العديد من المشروعات ومن أهم أعمالها فوكا باى الساحل الشمالى بلوم فيلز مدينة المستقبل . موقع منتجع ألمونت جلاله العين السخنه وتقع القريه على طريق العين السخنة – الزعفرانة وهى تقع بقلب العين السخنه قبل بورتو السخنة بـ 11كم و بعد فندق موفينبيك ب 7 كم وع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|طريق الجلالة 145 كيلو من القاهر- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061638
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