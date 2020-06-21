المونت جلالة العين السخنة

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تفاصيل الإعلان
شاليهات المونت جلالة العين السخنة تملك الأن بأفضل منتجع بالعين السخنة ألمونت جلالة وبتصميم معماري متميز بواجهة مودرن رائعة بأرقي مواقع العين السخنه بأول طريق الزعفرانه . مالك منتجع ألمونت جلاله العين السخنه المنتجع ملك لشركة تطوير مصر التى شاركت فى العديد من المشروعات ومن أهم أعمالها فوكا باى الساحل الشمالى بلوم فيلز مدينة المستقبل . موقع منتجع ألمونت جلاله العين السخنه وتقع القريه على طريق العين السخنة – الزعفرانة وهى تقع بقلب العين السخنه قبل بورتو السخنة بـ 11كم و بعد فندق موفينبيك ب 7 كم وع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق الجلالة 145 كيلو من القاهر- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2020
رقم الإعلان: 2061638
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صورة الاعلان: منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة - في العين السخنة مصر

منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة

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21/6/2020
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22/4/2020
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20/4/2020
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(للبيع)

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15/4/2020
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فرح عيلتك وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

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31/3/2020
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