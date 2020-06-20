المونت جلالة العين السخنة

(للبيع)

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مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تصميم المونت جلالة العين السخنة تم تصميم قرية المونت جلاله العين السخنة على هيئة مصاطب طبيعية وعلى 3 مراحل لضمان رؤية بانورامية للبحر. من كل إتجاه فى القرية والإستمتاع بمنظر البحر ورؤية المياه الفيروزية الكريستالية اللون وتم بناء قرية المونت جلالة بأحدث التصميمات الإنشائية الحديثة والراقية العالية الجودة حيث تختلف فى المساحات والأسعار بما يتوافق ويتناسب مع طبيعة كل فرد وإحتياجاته يقدم المشروع أول وأكبر بحيرة جبلية في العالم كل من مناطق منتجع المونت جلالة اتصل الانة 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

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العنوان: - العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/6/2020
رقم الإعلان: 2061072
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض

وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض

(فرصة عمل)

وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض (اشعة – مساعدات طبيبات اسنان – ممرضات – تغذية – مخت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/6/2020
صورة الاعلان: سونار طبي

سونار طبي

(للبيع)

سونار طبی یصلح لعیاده نسا به اتنین بروب tfi-emed.echo blaster بحاله جيده ومع.
العنوان:

القاهرة - مصر

20,000 جنيه

20/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

#خليك في البيت واحنا نشطبلك وحدتك Mas Egypt will take care of your home . ❤ ** تقدر تتابع كل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/6/2020
صورة الاعلان: محل للتمليك بشارع البحر الاعظم الجيزه امام نزلة دائري المعادي مساحته 21 متر

محل للتمليك بشارع البحر الاعظم الجيزه امام نزلة دائري المعادي مساحته 21 متر

(للبيع)

محل للتمليك مساحته 21متر وله مخزن داخلي يصلح لجميع الاغراض التجاريه.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,500,000 جنيه

20/6/2020
صورة الاعلان: نيولايف بتقدملك شقة 140م واجهة الترا سوبر لوكس خطوتين للتادى حدائق الاهرام

نيولايف بتقدملك شقة 140م واجهة الترا سوبر لوكس خطوتين للتادى حدائق الاهرام

(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

630,000 جنيه

19/6/2020
صورة الاعلان: سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

(للبيع)

فرصة لأصحاب الذوق الراقى سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل وروعتها ( أ.
العنوان:

الغربية - مصر

500,000 جنيه

19/6/2020
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صورة الاعلان: سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

(للبيع)

فرصة لأصحاب الذوق الراقى سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل وروعتها ( أ.
العنوان:

الغربية - مصر

50,000 جنيه

19/6/2020
صورة الاعلان: قواطيع وفواصل الحمامات الكومباكت HPL

قواطيع وفواصل الحمامات الكومباكت HPL

(للبيع)

الكومباكتHPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات ويستخدم فى : 1- قواطيع الحمامات 2- فواصل الحمام.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,400 جنيه

19/6/2020
صورة الاعلان: افضل موقع لاعلانات الاثاث والموبيليا

افضل موقع لاعلانات الاثاث والموبيليا

(للبيع)

لوعندك معرض مفروشات او اجهزة منزلية وعاوز تعمل تسويق وتعلن عن منتجاتك انضم الينا في سوق الموبيليا اف.
العنوان:

دمياط - مصر

اتصل

19/6/2020
صورة الاعلان: يوجد كميات كبيرة سكر الدلتا تعاقد مع شركات

يوجد كميات كبيرة سكر الدلتا تعاقد مع شركات

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد كميات كبيرة سكر الدلتا تعاقد مع شركات التوريدات مصانع الحلويات .
العنوان:

المنوفية - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: استثمر في العاصمة الادارية وامتلك محل بدون مقدم

استثمر في العاصمة الادارية وامتلك محل بدون مقدم

(للبيع)

استثمر في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك محلك التجاري في مول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

557,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: انتهز الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة بدون فوائد

انتهز الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة بدون فوائد

(للبيع)

انتهر الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة الادارية الجديدة وكبر شركتك في مول sixty امام وزارة المالية مباش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

690,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع في العاصمة الجديدة بدون مقدم وبخصم 10%

عيادة للبيع في العاصمة الجديدة بدون مقدم وبخصم 10%

(للبيع)

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض في الحي المالي والحكومي امام وزارة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: بيع اثاث

بيع اثاث

(للبيع)

حجرة نوم وصالون خشب زان.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر

اتصل

18/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

luxury design is attention to details, originality, exclusivity and above all quality التصميم الممي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

18/6/2020
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