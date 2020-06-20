(للبيع)
|تصميم المونت جلالة العين السخنة تم تصميم قرية المونت جلاله العين السخنة على هيئة مصاطب طبيعية وعلى 3 مراحل لضمان رؤية بانورامية للبحر. من كل إتجاه فى القرية والإستمتاع بمنظر البحر ورؤية المياه الفيروزية الكريستالية اللون وتم بناء قرية المونت جلالة بأحدث التصميمات الإنشائية الحديثة والراقية العالية الجودة حيث تختلف فى المساحات والأسعار بما يتوافق ويتناسب مع طبيعة كل فرد وإحتياجاته يقدم المشروع أول وأكبر بحيرة جبلية في العالم كل من مناطق منتجع المونت جلالة اتصل الانة 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061072
1 جنيه
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