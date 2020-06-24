الموخيه المجففه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر شركة الشمس لعموم الاستيراد والتصدير بمصر، أن تقدم لسيادتكم جميع الحاصلات الزراعيه بجوده عاليه وبأسعار منافسه. كما يسعدنا أن نقدم لكم منتج الملوخيه المجففه بمواصفاته الاتيه: الملوخيه المجففه : المنشأ : مصر. الجودة: درجه اولي التعبئة: 5 كيلو للكرتون نتمني ان ينال عرضنا رضاكم ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال علي ت/ 0020402544299 موبايل ( واتس – ايمو ) / 00201062346397 Email: alshams_trading@yahoo.com www.alshamsexporting.com وشكرا قسم التصدير أ/ دينا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: dina eshamwy
التليفون: 00201062346397

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع مجلس المدينه- كفر الزيات
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2020
رقم الإعلان: 2061429
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)

All the information on the Sun October project is an Arab holding company, the Sun Capital October .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: نظافة واجهات

نظافة واجهات

(للبيع)

مجموعة المهندس تقدم لسيادكم بعض اعمالها في تنظيف الواجهات العالية الزجاجية والكلادين والرخام وجميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

700 جنيه

24/6/2020
صورة الاعلان: لو وصلك الاعلان ده يبقي م حظك وهتستفاد بالخصم ع عيادتك بالعاصمة

لو وصلك الاعلان ده يبقي م حظك وهتستفاد بالخصم ع عيادتك بالعاصمة

(للبيع)

عشان انت محظوظ والاعلان ده وصلك يبقي هتمتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالخصم ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: اخيرا لقيت مكان محلك اللي بتحلم بيه في العاصمة الادارية

اخيرا لقيت مكان محلك اللي بتحلم بيه في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

خلاص حلمك اتحقق وهتمتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

735,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون فوائد

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون فوائد

(للتقسيط)

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم ومكتبك 61م .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

231,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه _شركة السلام لليونيفورم

يونيفورم حضانه _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

يونيفورم حضانه _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعر.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

23/6/2020
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صورة الاعلان: محل للبيع أمام محطه المونوريل المركزيه فى LaFayette mall

محل للبيع أمام محطه المونوريل المركزيه فى LaFayette mall

(للبيع)

امتلك محلك امام محطة المونوريل المركزية فى LaFayette mall قريب من الوزارات ودار الاوبرا بالمساحة الل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محل واستمتع برؤية اوروبية Pyramids Mall

امتلك محل واستمتع برؤية اوروبية Pyramids Mall

(للبيع)

استمتع برؤية اوربية فى العاصمة الادارية وامتلك محلك فى Pyramids Mall امام فندق الماسة مباشرة والحى ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: حلمك دلوقتى بقى حقيقة بامتلاك محل فى Pyramids Mall

حلمك دلوقتى بقى حقيقة بامتلاك محل فى Pyramids Mall

(للتقسيط)

حقق حلمك وامتلك محلك فى Pyramids Mall امام فندق الماسة و قريب من منطقتي R7 &R 8 واختار المساحة اللى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

475,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: ابتدى حياتك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

ابتدى حياتك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

ابدا حياتك من جديد وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من كل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من كل الخدمات فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك قريب من كل الخدمات فى العاصمة الادارية

(للبيع)

قريب من كل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: اطمن ع اولادك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

اطمن ع اولادك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

ولادك هتطمن عليهم بامتلاك شقتك فى كمبوند تاون جيت قريب من حمامات سباحة ونادى رياضى وكافيهات ومطاعم و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

318,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة وسط اجمل المساحات الخضراء فى كمبوند تاون جيت

امتلك شقة وسط اجمل المساحات الخضراء فى كمبوند تاون جيت

(للبيع)

استنشق جو نقى وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل المساحات الخضراء وقريب من حى السفارات والحى ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى تاون جيت

ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)

ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت شقة 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

427,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: في شقتك الجديدة في العاصمة الجديدة اسكن بجوار حي السفارات

في شقتك الجديدة في العاصمة الجديدة اسكن بجوار حي السفارات

(للبيع)

اسكن بجوار حي السفارات في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وامتلك شقتك بالتقسيط المريح وبدو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

23/6/2020
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