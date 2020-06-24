الموخيه المجففه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر شركة الشمس لعموم الاستيراد والتصدير بمصر، أن تقدم لسيادتكم جميع الحاصلات الزراعيه بجوده عاليه وبأسعار منافسه. كما يسعدنا أن نقدم لكم منتج الملوخيه المجففه بمواصفاته الاتيه: الملوخيه المجففه : المنشأ : مصر. الجودة: درجه اولي التعبئة: 5 كيلو للكرتون نتمني ان ينال عرضنا رضاكم ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال علي ت/ 0020402544299 موبايل ( واتس – ايمو ) / 00201062346397 Email: alshams_trading@yahoo.com www.alshamsexporting.com وشكرا قسم التصدير أ/ دينا