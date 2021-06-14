المهندس لصيانة جميع أنواع الكلاركات الكهربا وتوريد قطع الغيار والبطاريات

صيانة جميع أنواع الكلاركات الكهربا . صيانة جميع الالكترونيات الخاصة بالكلاركات الكهربا . توريد جميع قطع الغيار الخاصة بالكلاركات الكهربا . توريد البطاريات جديد زيرو استيراد جميع الماركات العالمية . تصيع بطاريات جديدة وصيانة البطاريات و شراء البطاريات الخردة . توفير خدمة الصيانة التنقلة . خدمة ضمان على اعمال الصيانة وعلى قطع الغيار الموردة . للتواصل 01149970994 - 01100388220 . م/ عبدالرحمن إمبابى - مهندس اتصلات - جامعة القاهرة