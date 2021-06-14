المهندس لصيانة جميع أنواع الكلاركات الكهربا وتوريد قطع الغيار والبطاريات

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تفاصيل الإعلان
صيانة جميع أنواع الكلاركات الكهربا . صيانة جميع الالكترونيات الخاصة بالكلاركات الكهربا . توريد جميع قطع الغيار الخاصة بالكلاركات الكهربا . توريد البطاريات جديد زيرو استيراد جميع الماركات العالمية . تصيع بطاريات جديدة وصيانة البطاريات و شراء البطاريات الخردة . توفير خدمة الصيانة التنقلة . خدمة ضمان على اعمال الصيانة وعلى قطع الغيار الموردة . للتواصل 01149970994 - 01100388220 . م/ عبدالرحمن إمبابى - مهندس اتصلات - جامعة القاهرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Abdo Embaby
التليفون: 01149970994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Helwan-15 may- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096900
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج

مطلوب #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج

(فرصة عمل)

عاجل مقابلات الجمعة 18 يونيو 2021 مطلوب #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج تبحث الشر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: شاليهك بالتقسيط

شاليهك بالتقسيط

(للبيع)

فرصه جيده جدا 🏖️ بمقدم 25 % استلم شاليهك فورا وقسط الباقي علي 3 سنوات بدون فوائد اس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

187,500 جنيه

14/6/2021
صورة الاعلان: مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م

مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م

(للإيجار)

مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م مبنى 50% بسعر 2700000 ببرج العرب الاسكندرية 01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: بتدورع استثمار كبير تعالى امتلك محلك تشطيب كامل وخد الفرش هدية فى العاصمة

بتدورع استثمار كبير تعالى امتلك محلك تشطيب كامل وخد الفرش هدية فى العاصمة

(للبيع)

"خد الفرش هدية وامتلك محلك فى العاصمة الادارية لاستثمار كبير بمنطقة مميزة جدا بالداون تاون محلك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

605,000 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: ابدأ استثمارك فى مكان مضمون وامتلك محل بسعر شامل التشطيب بالعاصمة الادارية

ابدأ استثمارك فى مكان مضمون وامتلك محل بسعر شامل التشطيب بالعاصمة الادارية

(للبيع)

فى مكان مضمون امتلك محلك متشطب بالكامل بالدورالاول بمنطقة الداون تاون اهم موقع بالعاصمة الادارية م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

818,000 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: عيش حياة متكاملة مع عيلتك وامتلك شقة متشطبة فى العاصمة الادارية

عيش حياة متكاملة مع عيلتك وامتلك شقة متشطبة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

لحياة متكاملة مع عيلتك امتلك شقة 161م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +3 حمام + تراس ) فى كابيتال هايتس ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

13/6/2021
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صورة الاعلان: بسعر متر شامل التادى الرياضى امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

بسعر متر شامل التادى الرياضى امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

عيش الرفاهية والراحة وامتلك شقتك بسعر شامل النادى الرياضى المتكامل و مصاريف الجراج فى العاصمة الادا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني حجامة متخصص او طبيب عام ممارس

مطلوب فني حجامة متخصص او طبيب عام ممارس

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني حجامة او طبيب عام خبرة في الحجامة للعمل لدي مركز حجامة ر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: لاب توب جمله للبيع

لاب توب جمله للبيع

(للبيع)

بسم الله الرحمن الرحيم متوفر أكبر تشكيلة لابات في مصر Cor2duo تبدأ من ٩٠٠ج 1-De.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

وحدات التسلق لحدائق ملاعب الأطفال من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

وحدات التسلق لحدائق ملاعب الأطفال من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: فيلا للبيع بمدينه الشروق بسعر مميز جدا

فيلا للبيع بمدينه الشروق بسعر مميز جدا

(للبيع)

شركه مكه للأستثمار والتسويق العقارى تقدم فيلا للبيع بكمبوند رمسيس بمدينه الشروق الصور خير دليل انخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000,000 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: تجهيز مناطق العاب الاطفال

تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

Mega playground.!! وحدات ألعاب الحدائق الخارجيه الجديدة من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحمامات وقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والميا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المياه ف السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/6/2021
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