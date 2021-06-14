المهندس لصيانة جميع أنواع الكلاركات الكهربا وتوريد قطع الغيار والبطاريات

(فرصة عمل)
|صيانة جميع أنواع الكلاركات الكهربا . صيانة جميع الالكترونيات الخاصة بالكلاركات الكهربا . توريد جميع قطع الغيار الخاصة بالكلاركات الكهربا . توريد البطاريات جديد زيرو استيراد جميع الماركات العالمية . تصيع بطاريات جديدة وصيانة البطاريات و شراء البطاريات الخردة . توفير خدمة الصيانة التنقلة . خدمة ضمان على اعمال الصيانة وعلى قطع الغيار الموردة . للتواصل 01149970994 - 01100388220 . م/ عبدالرحمن إمبابى - مهندس اتصلات - جامعة القاهرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Abdo Embaby
|التليفون:
|01149970994
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|العنوان:
|Helwan-15 may- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096900
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