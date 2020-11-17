المهندس جروب لاعمال التشطيبات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: المهندس جروب لاعمال التشطيبات - في الجيزة مصر

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عندنا تشكيله متنوعه من الخدمات بنقدمهالك كل اللي هتحتاجه ف مكان واحد من نظافة خارجيه ونظافة داخليه وديكورات للارضيات والاسقف كلمنا على رسائل الصفحه هترد عليك فورا او على 01015330020 Web. Www.almohandesgroup.com Email. Info@almohandesgroup.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المهندس جروب لادارة المنشأت
التليفون: 01015330020

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين - الجيزة- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073172
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صورة الاعلان: ديكوريشن ارت - في الجيزة مصر

ديكوريشن ارت

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أهلاً بك،، شركه ديكوريشن ارت لمستلزمات الديكور ترحب بكم. يسعدنا التعامل معكم عملاء شركة ديكوريشن ارت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2020
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