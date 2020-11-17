المهندس جروب لاعمال التشطيبات

(للبيع)
|عندنا تشكيله متنوعه من الخدمات بنقدمهالك كل اللي هتحتاجه ف مكان واحد من نظافة خارجيه ونظافة داخليه وديكورات للارضيات والاسقف كلمنا على رسائل الصفحه هترد عليك فورا او على 01015330020 Web. Www.almohandesgroup.com Email. Info@almohandesgroup.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المهندس جروب لادارة المنشأت
|التليفون:
|01015330020
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|العنوان:
|المهندسين - الجيزة- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073172
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