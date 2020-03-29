المقطورات الألمانية لنقل جميع المجمدات الان بجدة بعروض وأسعار مختلفة للبيع بحالة ممتازة برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl200 e موديل 2009 شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و42 سم . عرض 2.52سم ارتفاع 2.65سم لنقل أكبر رقم العرض هو 315091 للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا