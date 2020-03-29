(للبيع)
|المقطورات الألمانية لنقل جميع المجمدات الان بجدة بعروض وأسعار مختلفة للبيع بحالة ممتازة برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl200 e موديل 2009 شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و42 سم . عرض 2.52سم ارتفاع 2.65سم لنقل أكبر رقم العرض هو 315091 للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057207
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال