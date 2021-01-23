المقابض والكوالين الموفرة للطاقة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: المقابض والكوالين الموفرة للطاقة - في السعودية

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لكل اصحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال انسيابية وموديلات متنوعه موفرة للكهرباء تعمل بالبصمة أو بالكارت او بالرقم السري سرعة في التوريد والتركيب أسعار منافسة ضمان عامين للطلب والمراسلة : فروعنا بالمملكة : الرياض , الخبر, القصيم, جدة, خميس مشيط ودولة البحرين جوال / واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
العين السخنة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081159
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16/12/2020
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