المصيف ميحلاش غير وانت مع عيلتك في السخنة

(للبيع)
|المصيف ميحلاش غير وانت مع عيلتك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|101,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051007
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