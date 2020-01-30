المصيف ميحلاش غير وانت مع عيلتك في السخنة

(للبيع)

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صورة الاعلان: المصيف ميحلاش غير وانت مع عيلتك في السخنة - في السويس مصر

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المصيف ميحلاش غير وانت مع عيلتك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 101,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2051007
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شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس بالفرش

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30/1/2020
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29/1/2020
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29/1/2020
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- في السويس مصر

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28/1/2020
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27/1/2020
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(للبيع)

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102,000 جنيه

27/1/2020
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صورة الاعلان: خليك فى الاستثمار المضمون وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

خليك فى الاستثمار المضمون وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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27/1/2020
صورة الاعلان: بتدور ع الرفاهية تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتدور ع الرفاهية تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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27/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالسخنة جمب كل خدماتك واحتياجاتك - في السويس مصر

امتلك شاليهك بالسخنة جمب كل خدماتك واحتياجاتك

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

150,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: شاليه دور تانى بروف ع اجمل اطلالة فى السخنة - في السويس مصر

شاليه دور تانى بروف ع اجمل اطلالة فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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171,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: بعيد عن المد والجزر امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

بعيد عن المد والجزر امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى السخنة بعيد عن المد والجزر واستمتع باجمل شاطئ رملى وخليك قريب من اكوا بارك وحمامات س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: امتلك بالسخنة شاليهك علي نهر النيل والاهرامات - في السويس مصر

امتلك بالسخنة شاليهك علي نهر النيل والاهرامات

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي فيو الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعالم حضارية كتير واجمل فيو عل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك

(للتقسيط)

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امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك او اصحابك وهتروح في اي وقت في السنة.
العنوان:

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القسم: 

128,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: عيش مع المشاهير وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

عيش مع المشاهير وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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24/1/2020
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