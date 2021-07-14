(فرص)
|المصريه للتخليص الجمركى والشحن بالسويس تخليص سيارات مالك اول وتريبتك ومعاقين تخليص بضائع صادر و وارد وترانزيت مصداقيه بالتعامل وسرعه بالاداء المصريه للتخليص الجمركى 01093697772
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed Azab
|التليفون:
|01093697772
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|العنوان:
|11 شارع الجيش بورتوفيق بجوار باب 5- بورتوفيق
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099937
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