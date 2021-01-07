المصدات والشوكيات الأمنية

لا شك أن المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائرية وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان من الٌأقتحامات والتحكم في عملية سير المركبات بكافة أنواعها *المصدات الأمنية الهدروليكية المصدات الامنية الهيدروليكية مصممة للمواقع ذات الحراسة المشددة وأيضا تقوم على تنظيم السير. *الحواجز الشوكية الأمنية الحواجز الشوكية الأمنية مصممة لتفادي عكس السير والأزدحامات وتقوم بصد المركبات المعاكسة وتمتاز أيضا بسهولة تركيبها في الموقع. *مميزات اضافية : * سرعة فى التركيب والتنفيذ * برمجة وتدريب مجاني للتوصل 0558860700