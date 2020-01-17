المصدات الهيدروليكيه

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تفاصيل الإعلان
المصدات الهيدروليكية - مطبات السيارات - حواجز السيارات الحواجز الامنية - اجهزة تفتيش اسفل السياره -اجهزة تفتيش السيارات اجهزة الكشف عن المتفجرات - المطبات الشوكية - اسطوانات حواجز السيارات - الاسطوانات الامنية بوابة دخول وخروج السيارات - بوابات المواقف - بوابات البارير بوابه دخول السيارات بالكارت قارئ دخول السيارات المصدات الامنية الهيدروليكية المصدات الامنية الهيدروليكية مصممة للمواقع ذات الحراسة المشددة وايضا تقوم على تنظيم السير. للتواصل/0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الغربية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3 ريال
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049272
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14/1/2020
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14/1/2020
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12/1/2020
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