المصدات الهيدروليكية والمطبات الشوكية

لا شك أن حماية المؤسسات العامة والمنشئات الحكومية والفنادق والوزارات صارت مسألة أساسية لحفظ الأمن ضد أي أعمال تخريبية تعتبر المصدات الهيدروليكية وكذلك المطبات الشوكيه من أهم وسائل الحماية ضد أختراق الشاحنات تتميز المصدات الهيدروليكية العمودية والعرضية بقوتها الفولاذيه العاليه التي تتيح لها القدرة على صد أية شاحنات في ثوان معدودة كما أنها تعمل كنظام للتحكم بمرور الشاخنات المسموح لها فقط بذلك للتواصل 0558860700