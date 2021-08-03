المصدات الهيدروليكية والمطبات الشوكية

(للبيع)
|لا شك أن حماية المؤسسات العامة والمنشئات الحكومية والفنادق والوزارات صارت مسألة أساسية لحفظ الأمن ضد أي أعمال تخريبية تعتبر المصدات الهيدروليكية وكذلك المطبات الشوكيه من أهم وسائل الحماية ضد أختراق الشاحنات تتميز المصدات الهيدروليكية العمودية والعرضية بقوتها الفولاذيه العاليه التي تتيح لها القدرة على صد أية شاحنات في ثوان معدودة كما أنها تعمل كنظام للتحكم بمرور الشاخنات المسموح لها فقط بذلك للتواصل 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101554
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