تعتبر المصدات الهيدروليكية أداة هامة للحفاظ على أمان المنشآت الهامة من أية هجمات أرهابية أو حوادث خطيرة المصدات الهيدروليكية الأوتوماتيكية سواء العمودية منها أو الأسطوانية هي الأداة الفعالة ضد الأقتحامات الخطيره تقوم المصده بعملها في غضون ثواني معدوده كما أن لها قدرة فولاذية عظيمه لمنع أية سيارة أو حتى شاحنة ضخمة من تجازوها كذلك فإن المصدات الشوكية للطرق تمنع من السرعات الزائدة وتمنع من السير عكس الإتجاه للتواصل واتس 0558860700