المصدات الهيدروليكية الأوتوماتيكية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: المصدات الهيدروليكية الأوتوماتيكية - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

تعتبر المصدات الهيدروليكية أداة هامة للحفاظ على أمان المنشآت الهامة من أية هجمات أرهابية أو حوادث خطيرة المصدات الهيدروليكية الأوتوماتيكية سواء العمودية منها أو الأسطوانية هي الأداة الفعالة ضد الأقتحامات الخطيره تقوم المصده بعملها في غضون ثواني معدوده كما أن لها قدرة فولاذية عظيمه لمنع أية سيارة أو حتى شاحنة ضخمة من تجازوها كذلك فإن المصدات الشوكية للطرق تمنع من السرعات الزائدة وتمنع من السير عكس الإتجاه للتواصل واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103495
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية - في الرياض السعودية

شاشات العروض التفاعلية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات العروض التفاعلية هي شاشات الكترونية تقوم على امكانيات العرض للأنشطة التفاعلية وذلك عن كطريق تو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/8/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية زيبرا ZEBRA - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية زيبرا ZEBRA

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك أن طابعات الكرروت الأمريكية زيبرا هي الحل الأمثل والأكثر تقنية لطباعة الكروت البلاستيكية ابتدا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/8/2021
صورة الاعلان: جهاز البيحر للمطاعم والكافيهات الحديثة - في الرياض السعودية

جهاز البيحر للمطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لاشك أن جهاز بيجر المطاعم والكافيهات أداة راقية ومريحه لطالب الخدمة والعامل فى نفس الوقت لدينا البي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/8/2021
صورة الاعلان: بوابات إنذار المتاجر لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

بوابات إنذار المتاجر لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

إذا كنت تملك متجر للملابس وترغب فى تأمينه من السرقات فنحن نقدم لك الحل الأمثل لذلك بوابات إنذار الم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: أحهزة تفتيش الحقائب والأمتعة - في الرياض السعودية

أحهزة تفتيش الحقائب والأمتعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز تفتيش الحقائب والأمتعه X_RAY حهاز يكشف عن محتويات الحقائب والامتعه عن طريق الاشعه السينية وهو ق.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/8/2021
صورة الاعلان: بوابات مواقف وجراجات السيارات - في الرياض السعودية

بوابات مواقف وجراجات السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/8/2021
صورة الاعلان: البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص - في الرياض السعودية

البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/8/2021
صورة الاعلان: جهاز منادة تمريض المستشفيات - في الرياض السعودية

جهاز منادة تمريض المستشفيات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل راحة أرقى للمرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/8/2021
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب العملاء - في الرياض السعودية

أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر أجهزة صفوف الأنتظار أحد الوسائل الهامة والناجعه فى المنع من التزاحم بما يؤدي إالى حالة من الأر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي بوابات مرور الافراد. - في الرياض السعودية

عرض خاص علي بوابات مرور الافراد.

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعمل على تنظيم الدخول والخروج من من والى المكان تعمل بالبصمة والكارت. هناك العديد من الاشكال المخت.
العنوان:

الرياض - السعودية

4,000 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart ذات وجه واحد _ ووجهين * كما يوجد طابعة الكروت والهويات ذات التغليف ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص و مميز على كاشير المطاعم والكوفى شوب - في الرياض السعودية

عرض خاص و مميز على كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم و ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,450 ريال

3/8/2021
صورة الاعلان: المصدات الهيدروليكية والمطبات الشوكية - في الرياض السعودية

المصدات الهيدروليكية والمطبات الشوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك أن حماية المؤسسات العامة والمنشئات الحكومية والفنادق والوزارات صارت مسألة أساسية لحفظ الأمن ضد.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها - في الرياض السعودية

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها - في الرياض السعودية

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

2/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager