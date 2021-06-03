المصدات العمودية bollard المصدات الهيدروليكية لإيقاف السيارات وأغلاق الطرق تعتبر المصدات الهيدروليكية حواجز أوتوماتيكية عالية الجوده والصلابة تمنع من أختراق السيارات للأماكن الحيوية والأمنية وترتفع المصدة في خلا ل زمن قياسي لا يتعدى ال 3 ثواني مما يجعل مسألة الاختراق للمبني مسألة مستحيلة من الناحية العملية صممت هذه المصدات بحيث تعمل في أسوء الظروف بحيث أنها تعمل ختى مع أنقطاع التيار الكهربائي والعديد من المزايا الأخرى للتواصل ت / واتس 0558860700