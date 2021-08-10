(للبيع)
|تعمل على صد أي أعتداء من قبل الشاحنات الغريبة والعملاقة وتعمل أيضًا على حماية الممتلكات، ومن الناحية المرورية تستخدم هذه المصدات في تغير خط سير السيارات وغلق الطرق بشكل مثالي لما توفره من صلابة وصعوبة الاختراق، وما يميزها بإمكانية إضافة المؤشرات الضوئية. شركة بيع مصدات وحواجز في حالة حدوث خطر هجوم شاحنة، فإن مجموعة من المصدات الهيدروليكية أو العادية آمن للغاية، لأنها تعد واحدة من أكثر الأنظمة أمانًا. حتى في حالة مهاجمة الشاحنات ذات الحمولة العالية بسرعات عالية، تعمل الصدادات على إبعاد أي خطر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|المصدات الارضية الهيدروليكية الامنية0570130761- السعودية
الجوف - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102246
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