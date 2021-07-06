المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات

(للبيع)
|تعتبر المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائريه وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان والتحكم في عملية سير المركبات بكافة أنواعها *المصدات الأمنية الهدروليكية المصدات الامنية الهيدروليكية مصممة للمواقع ذات الحراسة المشددة وايضا تقوم على تنظيم السير. *الحواجز الشوكية الامنية الحواجز الشوكية الأمنية مصممة لتفادي عكس السير والازدحامات وتقوم بصد المركبات العاكسة وتمتاز ايضا بسهولة تركيبها في الموقع. للفنادق والمنشآت الحكومية والشركات الخ مميزات اضافية : سرعه فى التركيب والتنفيذ للتواصل 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099414
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال