المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة

(للبيع)

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صورة الاعلان: المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة - في إسطنبول تركيا

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المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة ، اغتنم الفرصة مشروع استثماري مربح بنظام الشقق الفندقية ونظام المنزل الذكي في قلب اسطنبول الأوروبية الجديدة بمجمع متكامل الخدمات: 📍 24 ساعة نظام الأمن 📍 حمامات سباحة 📍 📍 الملاعب 📍 العاب اطفال 📍 ساونا 📍 الحمامات التركية كافيه فيرست كلاس المحلات التجارية داخل الكمبوند 📍 مطعم داخل الكمبوند يبعد 10 دقائق فقط عن المتروباص ، شريان الحياة في اسطنبول المجمع جاهز للتسليم للتواصل على WhatsApp 0096171971780
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alia
التليفون: 0096171971780

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العنوان: - اسنيورت
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 59,000 دولار
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112485
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