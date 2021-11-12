المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة ، اغتنم الفرصة مشروع استثماري مربح بنظام الشقق الفندقية ونظام المنزل الذكي في قلب اسطنبول الأوروبية الجديدة بمجمع متكامل الخدمات: 📍 24 ساعة نظام الأمن 📍 حمامات سباحة 📍 📍 الملاعب 📍 العاب اطفال 📍 ساونا 📍 الحمامات التركية كافيه فيرست كلاس المحلات التجارية داخل الكمبوند 📍 مطعم داخل الكمبوند يبعد 10 دقائق فقط عن المتروباص ، شريان الحياة في اسطنبول المجمع جاهز للتسليم للتواصل على WhatsApp 0096171971780