(للبيع)
|المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة ، اغتنم الفرصة مشروع استثماري مربح بنظام الشقق الفندقية ونظام المنزل الذكي في قلب اسطنبول الأوروبية الجديدة بمجمع متكامل الخدمات: 📍 24 ساعة نظام الأمن 📍 حمامات سباحة 📍 📍 الملاعب 📍 العاب اطفال 📍 ساونا 📍 الحمامات التركية كافيه فيرست كلاس المحلات التجارية داخل الكمبوند 📍 مطعم داخل الكمبوند يبعد 10 دقائق فقط عن المتروباص ، شريان الحياة في اسطنبول المجمع جاهز للتسليم للتواصل على WhatsApp 0096171971780
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alia
|التليفون:
|0096171971780
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|العنوان:
|- اسنيورت
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|59,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112485
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