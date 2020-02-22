المشاريع كتير بس مع اكسون اكيد

(مطلوب للإيجار)
|عربيتك معانا فامان ازاي شركتنا شركه توريدات بمعني اننا مهمتنا الحفاظ ع عربيتك ازاي : -صيانه دوريه للعربيه فمركز الصيانه الخاص بعربيتك -تغيير زيت العربيه باستمرار فمواعيده -بنزين العربيه علينا وكمان المخالفات اما بالنسبه ليك انت وضماناتك : -وجود عقد ايجار فيه جميع الضمانات القانونيه المطلوبه -العربيه بتمشي معانا 45 الف كيلو متر بالسنه الواحده -اقرارا هيكلي ومحضر بنستلم بيه العربيه العربيات المطلوبه معانا ( النترا - سيراتو جراند - كرولا - توسان - سبورتاج )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|exxonunited
|التليفون:
|01226615754
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|العنوان:
|فيلا 183 الياسمين 2 التجمع الاول امام بنزينه وطنيه خلف سور اكاديميه الشرطه الدور الاول علوي شقه 4- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053685
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