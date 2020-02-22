المشاريع كتير بس مع اكسون اكيد

عربيتك معانا فامان ازاي شركتنا شركه توريدات بمعني اننا مهمتنا الحفاظ ع عربيتك ازاي : -صيانه دوريه للعربيه فمركز الصيانه الخاص بعربيتك -تغيير زيت العربيه باستمرار فمواعيده -بنزين العربيه علينا وكمان المخالفات اما بالنسبه ليك انت وضماناتك : -وجود عقد ايجار فيه جميع الضمانات القانونيه المطلوبه -العربيه بتمشي معانا 45 الف كيلو متر بالسنه الواحده -اقرارا هيكلي ومحضر بنستلم بيه العربيه العربيات المطلوبه معانا ( النترا - سيراتو جراند - كرولا - توسان - سبورتاج )