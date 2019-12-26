المسمى الوظيفي: مطور كاتالوجات

(فرصة عمل)

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فلسطين (الضفة الغربية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عمل دليل - الالات وخطوط الانتاج المساعدة في عمل دليل الالات وخطوط الانتاج، من تخزين للبيانات، والبحث في شبكة الانترنت، وارسال ايميلات. سوف يعطى المتقدم التدريب المناسب. يفضل مهندس صناعي، او ميكانيك او انتاج او ميكاترونيكس او تحكم، ويمكن ايضا من لديه خبرة ترسل مهام العمل اليه يوميا او اسبوعيا ويقوم بتنفيذها المهارات والقدرات والمعارف الاساسيه: - لغة انجليزية - معرقة بالانترنت - معرفة باساسيات الالات - معرفة ببرامج وورد، إكسل، ايميل - مهارة ببرنامج ببلشر - مهارة ببرنامج الرسام، يفضل ايضا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Palestine Industrial Supplies
التليفون: 00970599949216

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العنوان: - نابلس
الضفة الغربية -

فلسطين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046755
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