(للبيع)
|المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفنادق من مفروشات ووبريات - مفارش سرير الفندق حيث يمكنك العثور على أفضل اختيار من مفارش السرير التي تتوفر في مجموعة متنوعة من الأقمشة، والأحجام، و توفر الشركة ايضا للفنادق ملايات ، حماة الوسائد واكياس المخدة نوفر مناشف الحمام للفنادق مصممة خصيصا للفنادق مع امكانية تطريز او طباعه اللوجو الخاص بالفندق و يوجد مناشف الفندق في أنماط مختلفة: فوط اليد، بشاكير حمام، فوط الحمام . منتجاتنا من خامات عالية ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01102226499
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056908
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