المركز التقني الصحي لمكافحة الحشرات و القوارض بأنواعها في المطاعم والمقاهي

(للاستثمار)

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سوريا (دمشق) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
المركز التقني الصحي لمكافحة الحشرات و القوارض (دمشق وريف دمشق) حماية فعالة للمطاعم والفنادق والمنازل والمشافي والشركات إدارة ومتابعة مستمرة 0945230951 0991187894
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المركز التقني الصحي لمكافحة الحشرات و القوارض بأنواعها دمشق
التليفون: 00963991187894

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العنوان: مرشد خاطر- شارع بغداد
دمشق -

سوريا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 30/7/2020
رقم الإعلان: 2064054
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