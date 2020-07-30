المركز التقني الصحي لمكافحة الحشرات و القوارض بأنواعها في المطاعم والمقاهي

(للاستثمار)
|المركز التقني الصحي لمكافحة الحشرات و القوارض (دمشق وريف دمشق) حماية فعالة للمطاعم والفنادق والمنازل والمشافي والشركات إدارة ومتابعة مستمرة 0945230951 0991187894
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المركز التقني الصحي لمكافحة الحشرات و القوارض بأنواعها دمشق
|التليفون:
|00963991187894
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مرشد خاطر- شارع بغداد
دمشق - سوريا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064054
لا توجد إعلانات تحت هذا القسم، بإمكانك تصفح آخر الإعلانات المضافة حديثاً أو الذهاب إلى الصفحة الرئيسية