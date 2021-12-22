(طلب عمل)
|المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي خدماتنا للأبحاث ماجستير ودكتوراه المساعدة فيما يلي : - اقتراح عنوان الرسالة ماجستير & دكتوراه. عمل خطة الرسالة كاملة، بكافة مفرداتها ( المقدمة، الأهمية، الأهداف، المنهج، الأدوات، الفرضيات، الدراسات السابقة، .الخ. توفير كافة الدراسات السابقة (العربية والأجنبية) الخاصة بموضوع الرسالة. إعداد الإطار النظري للدراسة، والتطبيقي، والتحليل الإحصائي، وتوفير الدراسات السابقة. جوال وواتس/0549336415
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د محمد عبد الفتاح
|التليفون:
|0549336415
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|العنوان:
|الدمام- مكة المكرمة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116459
1 ريال
500 ريال
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1 ريال
11,645 ريال
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500 ريال
1 ريال
23,643 ريال
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500 ريال
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