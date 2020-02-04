المحل يعني استثمار والاستثمار مينفعش غير في العاصمة

(للتقسيط)
|لما تمتلك في العاصمة الادارية الجديدة اتأكد انك هتستثمر وهتنجح ومستقبل اولادك هيبقي افضل واحسن عشان محلك في موقع مميز جدا وهو بمول SIXTY اميز مول بالعاصمة لانه امام وزارة المالية مباشرة وبجانب اكبر مجمع سينما ومسارح وامام اكبر شبكة مواصلات وبها ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق وخدمات اكتر لاستثمار اكبر وافضل ومحلك 65م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|520,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051580
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