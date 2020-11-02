(طلب عمل)
|المحامي مسفر الخنفري mesfer مكتب مسفر بن بدر الخنفري للمحاماة نبذة عن المكتب يعد مكتب المحامى مسفر بن بدر الخنفري من أميز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، حيث يضم المكتب نخبة من الكوادر المؤهلة والتي تضم بين جنباتها الخبرة العلمية والعملية والتي تغطي الجوانب الشرعية والقانونية بمختلف مجالاتها، كما أن للمكتب مجموعة من الاستشاريين المتعاونين داخل وخارج المملكة العربية السعودية مشكلين بذلك فريق عمل متماسك يتشرف دائماً في أن يسخر خدماته ومهاراته في مصلحة عملائه الكرام، ويقدم خدماته من
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|موقع خدمة لي
|التليفون:
|2332323
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|العنوان:
|- 2
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071719
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