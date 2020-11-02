المحامي مسفر الخنفري mesfer

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
المحامي مسفر الخنفري mesfer مكتب مسفر بن بدر الخنفري للمحاماة نبذة عن المكتب يعد مكتب المحامى مسفر بن بدر الخنفري من أميز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، حيث يضم المكتب نخبة من الكوادر المؤهلة والتي تضم بين جنباتها الخبرة العلمية والعملية والتي تغطي الجوانب الشرعية والقانونية بمختلف مجالاتها، كما أن للمكتب مجموعة من الاستشاريين المتعاونين داخل وخارج المملكة العربية السعودية مشكلين بذلك فريق عمل متماسك يتشرف دائماً في أن يسخر خدماته ومهاراته في مصلحة عملائه الكرام، ويقدم خدماته من
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: موقع خدمة لي
التليفون: 2332323

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 2
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071719
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مستشار قانوني بحري جوي - في الرياض السعودية

مستشار قانوني بحري جوي

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قانون بحرى – جوى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

2/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager