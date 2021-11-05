المجموعه العربية توفير جميع انواع العمالة المهنيه من مصر الي السعودية نحن شركة في مصر لالحاق العمالة المصرية بالخارج نوفر لكم بمشيئة الله من جمهورية مصر محاسبين صيادلة مهندسين حرفيين ممرضات و ممرضين سائقين أطباء و طبيبات كل التخصصات كما نوفر موظفين وموظفات من جمهورية مصر لجميع المهن والتخصصات حسب الطلب المرجوا ترك طلباتكم واستفساراتكم على لواتساب +201006983942