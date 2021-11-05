المجموعه العربية توفير جميع انواع العمالة المهنيه

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تفاصيل الإعلان
المجموعه العربية توفير جميع انواع العمالة المهنيه من مصر الي السعودية نحن شركة في مصر لالحاق العمالة المصرية بالخارج نوفر لكم بمشيئة الله من جمهورية مصر محاسبين صيادلة مهندسين حرفيين ممرضات و ممرضين سائقين أطباء و طبيبات كل التخصصات كما نوفر موظفين وموظفات من جمهورية مصر لجميع المهن والتخصصات حسب الطلب المرجوا ترك طلباتكم واستفساراتكم على لواتساب +201006983942
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 0122765880

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 5/11/2021
رقم الإعلان: 2110116
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و .
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5/11/2021
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القاهرة - مصر

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5/11/2021
صورة الاعلان: انتريه

انتريه

(للبيع)

انتريه خشب زان بحاله جيده جدا قماش قطيفه كابوتنيه عباره عن ٢ كنبه وا فوتاى.
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9,000 جنيه

5/11/2021
صورة الاعلان: فيلا للبيع بكمبوند رويال ليجون

فيلا للبيع بكمبوند رويال ليجون

(للبيع)

فيلا للبيع بكمبوند رويال ليجون فيلا 460م قريبة من الجامعة الامريكية بيزمنت وارضي واول وروف البيزمنت .
العنوان:

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8,000,000 جنيه

5/11/2021
صورة الاعلان: محامي زواج اجانب

محامي زواج اجانب

(للبيع)

حل جميع مشاكل عقود زواج اجانب فى مصر يمكنك الآن التواصل : 01093950433 واتساب : 01554295049 تواصل معا.
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9 جنيه

5/11/2021
صورة الاعلان: فيلا هيكل خرساني للبيع

فيلا هيكل خرساني للبيع

(للبيع)

فيلا هيكل خرساني للبيع فيلا 600م بالحي الرابع المنطقة الاولي ومبني علي نص المساحة مكونة من بدروم – ا.
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4/11/2021
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فيلا لقطة للبيع وبارقي مواقع التجمع الخامس

(للبيع)

فيلا لقطة للبيع وبارقي مواقع التجمع الخامس فيلا 817م بالحي الاول السكني المنطقة الرابعة مكونة من بيز.
العنوان:

القاهرة - مصر
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18,000,000 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: مقابر

مقابر

(للبيع)

(شركة نور الرحمن لبناء وبيع المقابر ) ●اذاا كنت تبحث عن مقابر ومدافن ولحود شرعية كاملة التشطيب.
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70,000 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: سجاد جامع

سجاد جامع

(للبيع)

سجاد جامع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

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4/11/2021
صورة الاعلان: royal houseلتوفير العمالة المنزلية

royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

royal house serviseيوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤليين نظافة.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

4/11/2021
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افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يون.
العنوان:

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4/11/2021
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مطلوب مشرف فنى خبرة فى صناعة واصلاح حاويات الشحن البحري

(فرصة عمل)

تطلب شركة العادلى للسفريات عدد 2 & مشرف فنى خبرة فى صناعة واصلاح حاويات الشحن البحري & -يشترط.
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4/11/2021
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(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعة مطاعم بمدينة حائل ف السعودية ويتـر أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنوات .
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4/11/2021
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مطلوب سيلز للعمل بكبرى الماركات بالامارات

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الماركات العالمية فى مجال (Classic wear) فى الامارات العربية المتحدة SALES بالشروط ال.
العنوان:

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4/11/2021
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مطلوب مراقب مبيعات للعمل بكبرى شركات المواد الغذائية بالرياض السعودية

(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

4/11/2021
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