(فرصة عمل)
|وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه والدعاية والاعلان لفروعها بمصر والسعودية فنين (دعم فنى-كمبيوتر و صيانة ) مصميم جرافيك- مسوقين الكترونى- موظفين اواكل مصممين موقع الانترنت -مدير موقع إلكتروني جافا-ساب | SAP | سي شارب C# موظفين خبره مديرين أنظمة لينكس - يونكس وظائف بقسم اختبار البرمجيات-محلل النظم مطورين (برمجيات كالتى - مطور قواعد بيانات -مطورى واجهة مستخدم مطورين أوراكل- مطورين بايثون مطورين Yii مطورين PHP مطورين .Net مطورينASP.NET مطورين Odoo
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مدينه نصر القاهره- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061796
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1 جنيه