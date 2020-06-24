المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه

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تفاصيل الإعلان
وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه والدعاية والاعلان لفروعها بمصر والسعودية فنين (دعم فنى-كمبيوتر و صيانة ) مصميم جرافيك- مسوقين الكترونى- موظفين اواكل مصممين موقع الانترنت -مدير موقع إلكتروني جافا-ساب | SAP | سي شارب C# موظفين خبره مديرين أنظمة لينكس - يونكس وظائف بقسم اختبار البرمجيات-محلل النظم مطورين (برمجيات كالتى - مطور قواعد بيانات -مطورى واجهة مستخدم مطورين أوراكل- مطورين بايثون مطورين Yii مطورين PHP مطورين .Net مطورينASP.NET مطورين Odoo
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joop
التليفون: 01151020771

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العنوان: مدينه نصر القاهره- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061796
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#مبرمج_ومصمم _تطبيقات_ابل_واندرويد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة زهرة الحجاز للتوظيف بالخارج ترخيص رقم 400 عن توفر فرص عمل لكبري شركات تقنية المعلومات و ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه - في القاهرة مصر

وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه والدعاية والاعلان لفروعها بم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2020
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