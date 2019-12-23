المتعة ليك والشاليه علينا فى لاسيرينا بالم بيتش

شاليهك عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بحديقة خاصة وقريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومنطقة الحفلات ومرسى اليخوت عشان تستمتع باجمل الرحلات كل يوم كل ده بمقدم بسيط وبانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه فى السخنة وعيش المتعة كل يوم