المتعة ليك والشاليه علينا فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|شاليهك عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بحديقة خاصة وقريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومنطقة الحفلات ومرسى اليخوت عشان تستمتع باجمل الرحلات كل يوم كل ده بمقدم بسيط وبانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه فى السخنة وعيش المتعة كل يوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046242
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