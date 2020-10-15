الماركة العالميةGAP بتقدم الجامبسود قطن 100% اشتريها من أمريكا لمصر عن

(للبيع)
|GAP الجامبسود البناتي المستوردة من أمريكا إلى مصر عن طريق هاتولنا دوت كوم، قطن 100% ومتوفر لدينا الوان كتيرة وموديلات واشكال أكتر، استمتع بأفضل سعر وخامة عالية الجودة، شركة هاتولنا تضمن لك إن المنتج أصلي 100% من خلال شراء المنتج من مواقع تسوق اونلاين من امريكا.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hatolna.com
|التليفون:
|01018895594
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|العنوان:
|5 عبدالله بن رواحة ، المطار ، النزهة ، محافظة القاهرة القاهرة- مضر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071331
1 جنيه
1 جنيه
150 جنيه
600 جنيه
600 جنيه