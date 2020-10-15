الماركة العالميةGAP بتقدم الجامبسود قطن 100% اشتريها من أمريكا لمصر عن

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تفاصيل الإعلان
GAP الجامبسود البناتي المستوردة من أمريكا إلى مصر عن طريق هاتولنا دوت كوم، قطن 100% ومتوفر لدينا الوان كتيرة وموديلات واشكال أكتر، استمتع بأفضل سعر وخامة عالية الجودة، شركة هاتولنا تضمن لك إن المنتج أصلي 100% من خلال شراء المنتج من مواقع تسوق اونلاين من امريكا.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Hatolna.com
التليفون: 01018895594

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 عبدالله بن رواحة ، المطار ، النزهة ، محافظة القاهرة القاهرة- مضر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071331
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