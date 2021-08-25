الماجستير المهني والدكتوراة المهنيه لتعليم اللغه العربية للاجانب

لأول مرة في الوطن العربي للمدرسين والمدربين الراغبين في العمل في تدريس اللغة العربية للأجانب متحدثي اللغة الانجليزية أو الفرنسية حسب الاختيار. 👨🏻🎓الماجستير المهني والدكتوراه المهنية لتأهيل المعلمين والمدربين لتدريس اللغة العربية للأجانب. 💻 الدراسة أونلاين نظرا لظروف الكورونا. 🎥👩🏼💻الدراسة تجمع بين التفاعل المباشرة بمحاضرات مع الأساتذة والمدربين بالإضافة إلى فيديوهات مسجلة للمنهج وكتب pdf ونسخ الكترونية من الكتب الخاصة بالمنهج. 🧐 المحتوى الذي سيتم دراسته : ١-🌷مقدمة في تأهيل المعلمين