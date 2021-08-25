الماجستير المهني والدكتوراة المهنيه لتعليم اللغه العربية للاجانب

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صورة الاعلان: الماجستير المهني والدكتوراة المهنيه لتعليم اللغه العربية للاجانب - في القاهرة مصر

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لأول مرة في الوطن العربي للمدرسين والمدربين الراغبين في العمل في تدريس اللغة العربية للأجانب متحدثي اللغة الانجليزية أو الفرنسية حسب الاختيار. 👨🏻🎓الماجستير المهني والدكتوراه المهنية لتأهيل المعلمين والمدربين لتدريس اللغة العربية للأجانب. 💻 الدراسة أونلاين نظرا لظروف الكورونا. 🎥👩🏼💻الدراسة تجمع بين التفاعل المباشرة بمحاضرات مع الأساتذة والمدربين بالإضافة إلى فيديوهات مسجلة للمنهج وكتب pdf ونسخ الكترونية من الكتب الخاصة بالمنهج. 🧐 المحتوى الذي سيتم دراسته : ١-🌷مقدمة في تأهيل المعلمين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: dina galal
التليفون: 01128316540

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العنوان: - 6 اكتوبر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103384
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لمحبى المناطق الراقيه شقه للايجار بالقرب من سيدى جابر الشيخ بشارع الملك

لمحبى المناطق الراقيه شقه للايجار بالقرب من سيدى جابر الشيخ بشارع الملك

(للإيجار)

لمحبى المناطق الراقيه شقه للايجار بالقرب من سيدى جابر الشيخ بشارع الملك السعيد ١٢٠.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

35,000 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: تصميمات 3Dmax

تصميمات 3Dmax

(طلب عمل)

تصميم كامل للشقه 3dmax ب 3000 جنيه ده لينك الفيس بوك بتاعى عليه شغلى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مصانع - افرول مهندس

افضل يونيفورم مصانع - افرول مهندس

(للبيع)

افضل يونيفورم مصانع - افرول مهندس 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين - ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

ملابس حفلات خريجين - ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ملابس حفلات خريجين - ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى وعيش السعادة مع عيلتك مع اجمل بحر فى راس سدر

شاليه للبيع استلام فورى وعيش السعادة مع عيلتك مع اجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)

عيش السعادة مع عيلتك واستمتع باجمل بحر صافى وشاطئ رملى فى راس سدر شاليهك 120 م ( غرفتين +حمام + ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من حمام السباحة و تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش

شاليه للبيع قريب من حمام السباحة و تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش

(للبيع)

فرح اولادك بمصيف محصلش وتعالى بالم بيتش السخنة و امتلك شاليه قريب من حمام السباحة وخليك مطمن ع ولادك.
القسم: 

180,000 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: اكواب ورقية

اكواب ورقية

(للبيع)

ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده الما.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار السراج مول

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار السراج مول

(للإيجار)

للعائلات ولأصحاب المدد الطويله والعروض المميزه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر في.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: متاح الأن للعائلات عرض شقه مفروشه للايجار الشهري والمدد الطويله

متاح الأن للعائلات عرض شقه مفروشه للايجار الشهري والمدد الطويله

(للإيجار)

متاح الأن للعائلات عرض شقه مفروشه للايجار الشهري والمدد الطويله بموقع متميز جدا في مدينه نصر في المن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: امتلك وحدتك بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم 9% فقط وقسط حتي 10 سنوات

امتلك وحدتك بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم 9% فقط وقسط حتي 10 سنوات

(للبيع)

ب 5000 جنيه فقط احجز وحدتك بالعاصمة الادارية الجديدة باقل مقدم يبداء من 9 % وتسهلات سداد حتي 10 سنوا.
القسم: 

25,000 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر في شارع البطرواي متفرع من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: مخزن جمالون 450 م للايجار ش المجزر الالي الليبيني هرم

مخزن جمالون 450 م للايجار ش المجزر الالي الليبيني هرم

(للإيجار)

مخزن جمالون 450 م للايجار مميز جداجدا موقع مميز جدا جدا المجزر الالي خلف اولاد رجب الليبيني هرم أرضي.
العنوان:

الجيزة - مصر

16,000 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه – تفصيل يونيفورم عاملات

يونيفورم عمال نظافه – تفصيل يونيفورم عاملات

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافه – تفصيل يونيفورم عاملات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: تاجير مينى باص 28

تاجير مينى باص 28

(للإيجار)

ايجار مينى باص سياحى موديل السنه بالشكل الجديد 2020 للاستمتاع برحلات رائعه ومميزة فقط اسرع بالحجز ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2021
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