الماجستير المهني والدكتوراة المهنيه لتعليم اللغه العربية للاجانب

(فرص)
|لأول مرة في الوطن العربي للمدرسين والمدربين الراغبين في العمل في تدريس اللغة العربية للأجانب متحدثي اللغة الانجليزية أو الفرنسية حسب الاختيار. 👨🏻🎓الماجستير المهني والدكتوراه المهنية لتأهيل المعلمين والمدربين لتدريس اللغة العربية للأجانب. 💻 الدراسة أونلاين نظرا لظروف الكورونا. 🎥👩🏼💻الدراسة تجمع بين التفاعل المباشرة بمحاضرات مع الأساتذة والمدربين بالإضافة إلى فيديوهات مسجلة للمنهج وكتب pdf ونسخ الكترونية من الكتب الخاصة بالمنهج. 🧐 المحتوى الذي سيتم دراسته : ١-🌷مقدمة في تأهيل المعلمين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina galal
|التليفون:
|01128316540
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|العنوان:
|- 6 اكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103384
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