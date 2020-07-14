الماجستير المهني في التنمية البشرية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
🤗 تعلن منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات عن فتح باب الحجز لدراسة : ✨الماجستير المهني في التنمية البشرية✨ . 😉 سارعو بالحجز العرض 50% خصم لفترة محدودة . عناصر الدورة : 1-👈مهارات الاتصال 2-👈مهارات التفاوض 3-👈إدارة الوقت 4-👈إدارة الأزمات وحل المشكلات 5-👈الثقة في النفس 6-👈تحقيق الهدف ✍ للحجز والاستفسار برجاء إرسال الاسم على : 📲 الرقم ( واتس اب ) 00201003931533 👩🏻‍🎓👨🏼‍🎓 الدراسة أونلاين عبر الانترنت 💰السعر 200 $ دولار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دينا الجيار
التليفون: 01003931533

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العنوان: اون لاين- الثامن
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 دولار
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063136
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صورة الاعلان: ماجستير إعداد المدربين وإعداد الحقائب التدريبية والتدريب عبر الانترنت - في 6 أكتوبر مصر

ماجستير إعداد المدربين وإعداد الحقائب التدريبية والتدريب عبر الانترنت

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

🤗 تعلن منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات عن فتح باب الحجز لدراسة الماجستير الم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

200 دولار

14/7/2020
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