الماجستير المهني في التنمية البشرية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية

🤗 تعلن منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات عن فتح باب الحجز لدراسة : ✨الماجستير المهني في التنمية البشرية✨ . 😉 سارعو بالحجز العرض 50% خصم لفترة محدودة . عناصر الدورة : 1-👈مهارات الاتصال 2-👈مهارات التفاوض 3-👈إدارة الوقت 4-👈إدارة الأزمات وحل المشكلات 5-👈الثقة في النفس 6-👈تحقيق الهدف ✍ للحجز والاستفسار برجاء إرسال الاسم على : 📲 الرقم ( واتس اب ) 00201003931533 👩🏻‍🎓👨🏼‍🎓 الدراسة أونلاين عبر الانترنت 💰السعر 200 $ دولار