الماجستير المهني في التنمية البشرية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية

(للبيع)
|🤗 تعلن منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات عن فتح باب الحجز لدراسة : ✨الماجستير المهني في التنمية البشرية✨ . 😉 سارعو بالحجز العرض 50% خصم لفترة محدودة . عناصر الدورة : 1-👈مهارات الاتصال 2-👈مهارات التفاوض 3-👈إدارة الوقت 4-👈إدارة الأزمات وحل المشكلات 5-👈الثقة في النفس 6-👈تحقيق الهدف ✍ للحجز والاستفسار برجاء إرسال الاسم على : 📲 الرقم ( واتس اب ) 00201003931533 👩🏻🎓👨🏼🎓 الدراسة أونلاين عبر الانترنت 💰السعر 200 $ دولار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دينا الجيار
|التليفون:
|01003931533
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|العنوان:
|اون لاين- الثامن
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 دولار
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063136
200 دولار