اللي هتدفعه هيرجعلك بأستثمارك في العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: اللي هتدفعه هيرجعلك بأستثمارك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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ايوة صحبح اللي هتدفعه هيرجعلك لما تمتلك شقة بالعاصمة الاداري الجديدة هتقدر تستثمرها في اي وقت تحبه وكمان الشقة موجودة في موقع متميز بالعاصمة بكمبوند green avenue وهو قريب من كل الخدمات الحكومية ومن جامع الفتاح العليم والجامع الروسية وقريب من كل المولات التجارية والادارية وشقتك 215م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون وفائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 218,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048785
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السعر
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صورة الاعلان: لمة العيلة هتبقى احلى وانت فى شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

لمة العيلة هتبقى احلى وانت فى شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمة العيلة هتبقى احلى بامتلاك شقتك فى ارقى كمبوند فى العاصمة الادارية 245 م ( 3غرف نوم +3 حمام +ريسب.
العنوان:

القاهرة - مصر
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285,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فىTown Gate - في القاهرة مصر

امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فىTown Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فى Town Gate وعلى اطلالة رائعة على كريستال لاجون والمساحات ا.
العنوان:

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214,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: حياتك ليها طعم مختلف بامتلاك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

حياتك ليها طعم مختلف بامتلاك شقة فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش حياتك بطعم تانى وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة 190م (3غرف +3 حمام +ريسبشن +مطبخ ) تشطيب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

227,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: ولسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة ف green avenue - في القاهرة مصر

ولسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة ف green avenue

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادراية الجديدة جمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم.
العنوان:

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القسم: 

175,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: اجمل ايام حياتك هتعيشها في شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

هتعيش اجمل ايام حياتك بأمتلاكك شقة العاصمة الادارية الجديدة في واحد من اكبر كمبوندات العاصمة الاداري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: بأقل سعر في العاصمة شقتك ارضي بحديقة بفيو رائع - في القاهرة مصر

بأقل سعر في العاصمة شقتك ارضي بحديقة بفيو رائع

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك دلوقتي شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأرقي كمبوند green avenue وبأقل سعر في العاصمة وبمقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

12/1/2020
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صورة الاعلان: عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 145 م عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرق.
العنوان:

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12/1/2020
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باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في green avenue بالقرب من النهر الاخضر - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في green avenue بالقرب من النهر الاخضر

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في اكبر كمبوند في العاصمة الادارية green avenue بالقرب من النهر الاخضر وسط مساحات خضرا كب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: انتهز فرصة العمر وامتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

انتهز فرصة العمر وامتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فرصة عمرك مستنياك فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك على اجمل المساحات الخضراء وبالقرب من بحيرات الصناع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: عشان تختار لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عشان تختار لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية 155م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: ابدأ مشوار نجاحك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

ابدأ مشوار نجاحك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مشوار نجاحك هيبدا معانا بامتلاك شقتك بالعاصمة الادارية وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم ومولات تجارية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: مدايق وعايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مدايق وعايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية وامتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 187م (3 غرف نوم +ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

11/1/2020
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