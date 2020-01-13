اللي هتدفعه هيرجعلك بأستثمارك في العاصمة الادارية

ايوة صحبح اللي هتدفعه هيرجعلك لما تمتلك شقة بالعاصمة الاداري الجديدة هتقدر تستثمرها في اي وقت تحبه وكمان الشقة موجودة في موقع متميز بالعاصمة بكمبوند green avenue وهو قريب من كل الخدمات الحكومية ومن جامع الفتاح العليم والجامع الروسية وقريب من كل المولات التجارية والادارية وشقتك 215م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون وفائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة