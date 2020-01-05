اللى جاى احلى بامتلاك محل فى Paris Mall

(للبيع)
|النهاردة احلى بامتلاك محل بالعاصمة الادارية 32 م تشطيب رخام +محارة بالدور الاول بأميز المواقع ب MU23 (المنطقة التجارية) مابين R3 و R2 بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا باقل مقدم وباقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى باريس مول وخلى النهاردة احلى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|336,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047739
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