اللمبة الجاز الالكترونيه 🤗💥🤟 ايام العز والوز ايام ما كنا نقعد تحت لمبة الجاز ونذاكر وننام عليها 🤩😲 ايام الذكريات الجميلة 😊 😍 رجع ذكرياتك وعيش ايامك مع المبة الجاز الالكترونية 🥰 تقدر تستخدمها فى الطوارىء لما النور يقطع 😯 وكمان تقدر تستخدمها ك ديكور راقى فى الشقة 😎 #تقدرتتحكمفىاضاءتهاوكمانولاهنجيبجازولااىحاجةتنوروتطفى_بالنفخ 😲 اللمبه تعمل بالشحن( usb)وبيجي معاها كابل الشحن،🤓 الوان ميتالك جذابه 🤩😍 اطلب يصلك حتي باب البيت 🚗 السعر 85+م الشحن