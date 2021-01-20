اللمبة الجاز الالكترونيه 🤗💥🤟

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اللمبة الجاز الالكترونيه 🤗💥🤟 - في الجيزة مصر

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اللمبة الجاز الالكترونيه 🤗💥🤟 ايام العز والوز ايام ما كنا نقعد تحت لمبة الجاز ونذاكر وننام عليها 🤩😲 ايام الذكريات الجميلة 😊 😍 رجع ذكرياتك وعيش ايامك مع المبة الجاز الالكترونية 🥰 تقدر تستخدمها فى الطوارىء لما النور يقطع 😯 وكمان تقدر تستخدمها ك ديكور راقى فى الشقة 😎 #تقدرتتحكمفىاضاءتهاوكمانولاهنجيبجازولااىحاجةتنوروتطفى_بالنفخ 😲 اللمبه تعمل بالشحن( usb)وبيجي معاها كابل الشحن،🤓 الوان ميتالك جذابه 🤩😍 اطلب يصلك حتي باب البيت 🚗 السعر 85+م الشحن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mamoud
التليفون: واتس 01225292093

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العنوان: العمرانية- العمرانية
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080710
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صورة الاعلان: كشاف الطوارئ الأول في مصر🔦 - في الجيزة مصر

كشاف الطوارئ الأول في مصر🔦

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كشاف السفاري و الرحلات لأنه مش محتاج كهربا الكشاف المعجزة 6×1😎 مميزاتة 👉👉 •.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
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