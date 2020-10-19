اللغة الروسية أونلاين

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مدرس لغة روسية أونلاين عبر سكايب : إتعلٍم روسى عبر الإنترنت بحيث : - تختار الوقت الذى يناسبك للدرس بدون عناء الخروج من بيتك إلى مركز التدريب . - تختار المستوى المناسب لك سواء كمبتدىء أو لديك معرفة مسبقة باللغة الروسية. - توجد دورة للراغبين فى بدء أو إستكمال الدراسة بدولة روسيا الإتحادية أو أى دولة من دول الكمنولث الروسى . - يوجد كورس يؤهلك للعمل كموظف شركة سياحية بتخصص ( إرشاد سياحى - موظف إستقبال و تسفير الوفود ) أو موظف إستقبال فى فندق. - يوجد كورس خاص برجال الأعمال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mr. Reda
التليفون: فون : 01156382218 / واتس أب : 01006228308

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/10/2020
رقم الإعلان: 2070491
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدرس فيزياء اكبر واقصي خبرة ٣£ 2; سنة ولغات - في القاهرة مصر

2 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: مدرس فيزياء _ و ٣£ 2; سنة الخبرة_مع اللغات - في القاهرة مصر

مدرس فيزياء _ و ٣£ 2; سنة الخبرة_مع اللغات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مدرس فيزياء _ و ٣٠ سنة الخبرة_مع اللغات 01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

5 جنيه

3/10/2020
صورة الاعلان: مدرس فيزياء ذو خبرة ٣£ 2; سنة مع اللغات - في القاهرة مصر

7 جنيه

25/9/2020
صورة الاعلان: دروس خصوصية بالمنزل - في القاهرة مصر

دروس خصوصية بالمنزل

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

انا مدرس لغة فرنسية - اعطي دروس تقوية في اللغة الفرنسية لطبة مدارس اللغات والمدارس الدولية وللتفوق ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/9/2020
صورة الاعلان: خير تدريس الاحصاء للدراسات العليا وكليات الاعلام والحقوق وكافة الكيات - في القاهرة مصر

خير تدريس الاحصاء للدراسات العليا وكليات الاعلام والحقوق وكافة الكيات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

دكتور رياضيات خبر طويلة في تدريس مادة الاحصاء للدراساب العليا بكليات الاعلام والفنون التطبيقية والجم.
العنوان:

القاهرة - مصر

11 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: مدرس فيزياء 30 سنه من الخبرة في التدريس + لغات - في القاهرة مصر

مدرس فيزياء 30 سنه من الخبرة في التدريس + لغات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مدرس فيزياء 30 سنه من الخبرة في التدريس + لغات 01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/8/2020
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager