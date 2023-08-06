الكوريان لوحدات الحمامات ورخام المطابخ

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Ad Photo: الكوريان لوحدات الحمامات ورخام المطابخ - in Cairo Egypt

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يا_أما_كوريان_يا_أما_بلاش 😉🥰 لازم الحمام يكون كوريان لأسباب كتيرة هقولك عليها 👇🏻 : لأن مميزاته كتير وبيتفادي كل عيوب الرخام العادي ومنها:👇🏻 ⬅️مضاد للبكتيريا فهو غير مسامي ⬅️ سهل الترميم والتصليح ⬅️متوفر بأكتر من 100 لون ⬅️سهل التشكيل بالحرارة ⬅️يمكن تصميمه بأي شكل لسهولة تشكيله ⬅️غير قابله للاحتراق ⬅️يتم تركيبها بدون للحام مما يسهل عمليه التنظيف كل ده بقا باسعار خياليه منافسه للسوق يعني متترددش والحق اتصل 😊👌 يوجد خصم خاص للكميات او التعامل مع الشركات 🥳 شركه #ايلي_بوب_ديزاين وبس اللي
Contact The Advertiser:
Contact Name: marim
Telephone: 01222365641

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: عمارات الفاروقية- جسر السويس
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 6/8/2023
Ad Number: 2240026
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Price
Posting Date
Ad Photo: ارخص سعر لالواح كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ارخص سعر لالواح كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ارخص سعر لالواح كومباكت hpl في شركة ايجي ستون ارخص سعر واعلي جودة لقواطيع كومباكت hpl شركة ايجي ستو.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

6/8/2023
Ad Photo: فواصل حمامات – الواح كومباكت - in Cairo Egypt

فواصل حمامات – الواح كومباكت

(For Sale)

- in Cairo Egypt

نورن ديزاين بتقدم الكومباكت HPL هندى وصينى وفرنسى بارخص سعر فى السوق وشامل الاكسسوارات الاستانلس ستي.
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Cairo - Egypt

1 Pound

5/8/2023
Ad Photo: كومباكت hpl - in Cairo Egypt

كومباكت hpl

(For Sale)

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شركة#ايلى بوب ديزاين شركة رائدة في مجال إستيراد و توريد الكومباكت elle-pop For #Compact - ايلى بوب .
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Cairo - Egypt

1 Pound

5/8/2023
Ad Photo: مطابخ كوريان و رخام كوريان - in Cairo Egypt

مطابخ كوريان و رخام كوريان

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- in Cairo Egypt

مطابخ كوريان و رخام كوريان طب ايه رايك فى رخامة مضادة للبكتيريا ومضادة للحشرات و لاتتأثر بالماء وال.
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Cairo - Egypt

1 Pound

2/8/2023
Ad Photo: ابواب وقواطيع حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب وقواطيع حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

#قواطع_وفواصل حمامات كومباكت HPL #متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – ✍️شركة Elle P.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

2/8/2023
Ad Photo: فواصل hpl - نورن ديزاين - in Cairo Egypt

فواصل hpl - نورن ديزاين

(For Sale)

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الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
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Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

1/8/2023
Ad Photo: رخام صناعى كوريان من ايلى بوب ديزاين - in Cairo Egypt

رخام صناعى كوريان من ايلى بوب ديزاين

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1 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ابواب و قواطيع كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب و قواطيع كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ارضيات مرتفعة من شركة ايلى بوب ديزاين - in Cairo Egypt

ارضيات مرتفعة من شركة ايلى بوب ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة ايلى بوب ديزاين نعمل في مجال #الارضيات المرتفعه (توريد و تركيب ) بافضل الخامات العالميه و بار.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/8/2023
Ad Photo: الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl - in Cairo Egypt

الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl شامل الاكسسوارات 304 استخدامات كومباكت HPL قواطيع حما.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

#أبواب_حمامات ضمان سنوات ضد #المياه أو #الكسر أو #الخدش شاملة الاكسسوارات أستانلس 304 مستوردة ماركة .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: قاطوع كومباكت ايجي ستون hpl - in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت ايجي ستون hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت ايجي ستون قواطيع و ابواب كومباكت hpl صيني و هندى و فرنساوى باكسسوارات استانلس ستيل 304.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
Ad Photo: كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا - in Cairo Egypt

كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا

(For Sale)

- in Cairo Egypt

البوست ده مخصوص لكل اللى هيعمل مطبخ جديد 🥳 ركزوا معايا علشان هقولكم معلومة مهمه اوى 👌.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
Ad Photo: فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
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