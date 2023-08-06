الكوريان لوحدات الحمامات ورخام المطابخ

(For Sale)
|يا_أما_كوريان_يا_أما_بلاش 😉🥰 لازم الحمام يكون كوريان لأسباب كتيرة هقولك عليها 👇🏻 : لأن مميزاته كتير وبيتفادي كل عيوب الرخام العادي ومنها:👇🏻 ⬅️مضاد للبكتيريا فهو غير مسامي ⬅️ سهل الترميم والتصليح ⬅️متوفر بأكتر من 100 لون ⬅️سهل التشكيل بالحرارة ⬅️يمكن تصميمه بأي شكل لسهولة تشكيله ⬅️غير قابله للاحتراق ⬅️يتم تركيبها بدون للحام مما يسهل عمليه التنظيف كل ده بقا باسعار خياليه منافسه للسوق يعني متترددش والحق اتصل 😊👌 يوجد خصم خاص للكميات او التعامل مع الشركات 🥳 شركه #ايلي_بوب_ديزاين وبس اللي
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عمارات الفاروقية- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|6/8/2023
|Ad Number:
|2240026
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound