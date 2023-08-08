الكوريان بكل درجاته فى ايجي ستون الابيض و الاسود معروفين بشياكتهم و جاذبيتهم و جمالهم . علشان كدا ايجي ستون بتقدملك الكوريان الابيض و الاسود بكل درجاتهم السادة و الكريستال و متاح تنفيذ كل التصميمات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 email: egystone.m@gmail.com العنوان: (15) ش طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة ,القاهرة