الكاميرات الحرارية المتطورة

كاميرات الحراريه المتطورة لقياس درجة الحرارة عن بعد بمكنها قياس درجة الحرارة عن مسافة تصل إلي 2.5 متر كاملة يمكنها قياس درجة حرارة أكثر من 25 شخص في نفس الوقت يمكن تعيين الإرتفاعات وتغييرها بسهولة عن طريق الحامل المخصص ترتبط الكاميرا بجهاز اللابتوب للكشف الآني واللحظي عن درجة الحرارة للأشخاص تقوم الكاميرا باصدر تنيه صوتي وضوئي لتتنبيه عن وجود درجة حرارة مرتفعه لأي شخص يثع في نطاق عملها والعديد من المزايا الأخرى للتواصل ت/ واتس 0558860700