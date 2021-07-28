الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة

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تفاصيل الإعلان
تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وضروريتين للمنظمات الأمنية وإنفاذ القانون. في هذه الأيام من التهديدات الإرهابية -سواء الأجنبية والمحلية فمن المهم أن نرى أهمية وجود أداة متعددة الاستعمالات تساعد في الكشف عن التهديدات الأمنية وتستخدم المرايا أو الكاميرا لتفتيش أسفل السيارة من قبل افراد الأمن كما أنها مزودة باضاءة فلاش يعمل عن طريق البطارية من اجل الاستعمال الليلي للتواصل ت / واتي 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101407
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العنوان:

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