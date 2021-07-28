الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة

تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وضروريتين للمنظمات الأمنية وإنفاذ القانون. في هذه الأيام من التهديدات الإرهابية -سواء الأجنبية والمحلية فمن المهم أن نرى أهمية وجود أداة متعددة الاستعمالات تساعد في الكشف عن التهديدات الأمنية وتستخدم المرايا أو الكاميرا لتفتيش أسفل السيارة من قبل افراد الأمن كما أنها مزودة باضاءة فلاش يعمل عن طريق البطارية من اجل الاستعمال الليلي للتواصل ت / واتي 0558860700