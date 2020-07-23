القاعدة علي البحر في السخنة متحلاش غير بلمة العيلة

(للبيع)
|في لاسيرينا السخنة استمتع بأحلي قاعدة علي البحر مع لمة العيلة اللي بتحلي الحياة وتعالي امتلك شاليه 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وجمب كل الخدمات مول تجاري وحمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ونماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة وبرج القاهرة وكمان نهر النيل وخدمات غيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|104,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063697
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