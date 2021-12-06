الفرن الميني الدوار

شركةKammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبز_العربي وخطوط التعبئةوالتغليف تقدم لكم الفرن العربي الدوار الميني - يعمل هذا الفرن على مادة الغاز دون الكهرباء و هو مصنوع من الحديد ومعزول بطريقة فنية - أرض الفرن مصنوعة من الحديد الصلب سماكة 10 مم - الفرن من الداخل مصنوع من الحديد الصلب - يتميز بوجود قرص دوار يجعل المعجنات تخرج منه بشكل سلس - قطر القرص الدوار يصل حتى 150سم - - للتواصل و الاستفسار يرجى التواصل على الأرقام 00905312236573 00905466605666 00905389852464