الفرن الميني الدوار

(للبيع)

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تركيا (كيليس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركةKammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبز_العربي وخطوط التعبئةوالتغليف تقدم لكم الفرن العربي الدوار الميني - يعمل هذا الفرن على مادة الغاز دون الكهرباء و هو مصنوع من الحديد ومعزول بطريقة فنية - أرض الفرن مصنوعة من الحديد الصلب سماكة 10 مم - الفرن من الداخل مصنوع من الحديد الصلب - يتميز بوجود قرص دوار يجعل المعجنات تخرج منه بشكل سلس - قطر القرص الدوار يصل حتى 150سم - - للتواصل و الاستفسار يرجى التواصل على الأرقام 00905312236573 00905466605666 00905389852464
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kammazovens
التليفون: 00905389852464

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: olyum mah- kilis
كيليس -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/12/2021
رقم الإعلان: 2114222
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: آلة تكييس الخبز

آلة تكييس الخبز

(للبيع)

شركةKammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبز_العربي وخطوط التعبئةوالتغليف تقدم لكم آلة تكييس الخبز السر.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: خط انتاج الخبز العربي

خط انتاج الخبز العربي

(للبيع)

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : خط انتاج الخبز ا.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

3/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

(للبيع)

ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكين.
العنوان:

أنقرة - تركيا
القسم: 

14,000 يورو

1/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

(للبيع)

ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكين.
العنوان:

أنقرة - تركيا

14,000 يورو

1/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة تكعيب السكر الاوتوماتيكية بشكل كامل

ماكينة تكعيب السكر الاوتوماتيكية بشكل كامل

(للبيع)

ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكين.
العنوان:

أنقرة - تركيا

110,000 يورو

1/12/2021
صورة الاعلان: آلة الصمون العراقي

آلة الصمون العراقي

(للبيع)

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : آلة الصمون الع.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة انتاج الفلافل بحزام متحرك

ماكينة انتاج الفلافل بحزام متحرك

(للبيع)

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط _إنتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة و التغليف تقدم لكم: ماكينة الفلافل ا.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة

المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة

(للبيع)

المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة ، اغتنم الفرصة مشروع استثماري مربح .
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

59,000 دولار

24/11/2021
صورة الاعلان: إمامة مسجد وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية

إمامة مسجد وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية

(طلب عمل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أبحث عن وظيفة في مسجد خاص ( إمام / مؤذن ) - أو في المساجد الحكومي.

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا كونيالتي ضمن مجمع SEASIDE HOMES RESIDENCE الراقي في منطقة كونيالتي حي .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

77,000 دولار

15/11/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة مفروشة للبيع تتألف من اربع غرف وصالة ضمن مجمع حديث في انطاليا يتميز بخدماتة المتكاملة وموقعة الا.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

155,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقة بالقرب من البحر في تركيا انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

شقة بالقرب من البحر في تركيا انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة للبيع قريبة من البحر في ليمان كونياليتي انطاليا تتألف من غرفة ومطبح وصالة . تبعد عن البحر 200 مت.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

155,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في تركيا انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع في تركيا انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة للبيع ثلاث غرف ومطبخ وصالة في كونيالتي هورما انطاليا تركيا ( بمساحة 180 م2 )ضمن مجمع راقي وحديث .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

15,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في انطاليا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة للبيع في مدينة الانيا انطاليا ضمن مجمع كونيف KONEV الشقة مكونة من اربع غرف وصالة (بمساحة 180 م2 .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

152,000 دولار

14/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في تركيا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في تركيا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقق للبيع في تركيا الانيا ضمن مجمع Sonas Star في منطقة محمودلار . يقع السوبر ماركت والمتاجر والبنوك .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

140,000 دولار

14/11/2021
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