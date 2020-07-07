الفراعنة معاك في كل مكان حتي في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|شوف الفراعنة كل يوم معاك في لاسيرينا السخنة وصيف براحتك بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف كل التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|134,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062536
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