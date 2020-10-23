الفخامة و الرقي بإنتظارك . كل ما تحتاجيه من ستائر و مفروشات لمنزلك

(للبيع)

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صورة الاعلان: الفخامة و الرقي بإنتظارك . كل ما تحتاجيه من ستائر و مفروشات لمنزلك - في القاهرة مصر

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الفخامة و الرقي بإنتظارك . كل ما تحتاجيه من ستائر و مفروشات لمنزلك موجود في مكان واحد #قماشة_متفصله_علشانك من #Remarcurtains للإستفسار إتصل بنا على: 01286500720-01288535854 او من خلال التواصل علي الواتس اب 01010622263 زورينا فى 18 سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – أمام البنك الاهلى #ستائر #رومن #تول #تركى #كتان #قطيفة #بلاك_اوت #حرير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: remer curtains
التليفون: 01286500720

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18امتداد مكرم عبيد- مدنية نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/10/2020
رقم الإعلان: 2070235
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري خبرة

مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار •السن بحد اقصى.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المصاعد ف السعوديه ( الرياض – تبوك – المدينه – ابها – جيزان – الحائل .) •*فنى.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مهندس مدنى خبرة فى اعمال الصيانه والتشغيل وسبق العمل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: شغالة_راعية مسنين_بيبي سيتر نوفرها لكافة المحافظات

شغالة_راعية مسنين_بيبي سيتر نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

شغالة_راعية مسنين_بيبي سيتر نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فيو على نادى الزمالك

شقة للبيع فيو على نادى الزمالك

(للبيع)

شقة للبيع في المهندسين تطل على نادي الزمالك من ثلاث وجهات المساحة 120م\2غرفه\ريسبشن\مطبخ\حمام غاز\ك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في شارع رشدان الدقي

شقة للبيع في شارع رشدان الدقي

(للبيع)

شقة للبيع بالدقي شارع رشدان الدقي المساحة 170م \ 3غرف \ريسبشن 3 قطع\ مطبخ كبير\ 2حمام الدور 9 \ اسان.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,600,000 جنيه

22/10/2020
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صورة الاعلان: شقة للايجار من المالك مباشرة

شقة للايجار من المالك مباشرة

(للإيجار)

من المالك مباشرة شقة 130م للايجار سوبرلوكس شارع رمسيس خطوات من شارع الهرم بين فيصل والهرم اول بلكونه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,800 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: فيلا 260 متر بفيو تحفة وسعر مميز جداا

فيلا 260 متر بفيو تحفة وسعر مميز جداا

(للبيع)

#فيلا_للبيع في #التجمع بفيو مميز جدا , مساحتها 260 متر في موقع متميز في التجمع , 10 دقايق من الجامعة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: بطنطا بشارع متفرع من توت عنخ أمون منزل 110م اربعة ادوار تشطيب سوبر لوكس ال

بطنطا بشارع متفرع من توت عنخ أمون منزل 110م اربعة ادوار تشطيب سوبر لوكس ال

(للبيع)

بطنطا بشارع متفرع من توت عنخ أمون منزل 110م اربعة ادوار تشطيب سوبر لوكس الشقق مقسمة3غرف السعر/3 مليو.
العنوان:

الغربية - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة

احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة

(للتقسيط)

احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق الراقية،بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات حديثه

تشطيبات وديكورات حديثه

(للتقسيط)

احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق الراقية، بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: يخوت نيلية للافراح والمناسبات قاعات ثابتة ومتحركة تسع من 15 فرد حتى 200 فرد

11,111 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: فراشة للحفلات والمناسبات

فراشة للحفلات والمناسبات

(للإيجار)

لدينا كل مستلزمات الحفلات والمناسبات والبوفيهات والديكورات البالون.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

11,111 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مصانع

موديلات يونيفورم مصانع

(للبيع)

موديلات يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

22/10/2020
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