(للبيع)
|الفخامة و الرقي بإنتظارك . كل ما تحتاجيه من ستائر و مفروشات لمنزلك موجود في مكان واحد #قماشة_متفصله_علشانك من #Remarcurtains للإستفسار إتصل بنا على: 01286500720-01288535854 او من خلال التواصل علي الواتس اب 01010622263 زورينا فى 18 سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – أمام البنك الاهلى #ستائر #رومن #تول #تركى #كتان #قطيفة #بلاك_اوت #حرير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|remer curtains
|التليفون:
|01286500720
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|العنوان:
|18امتداد مكرم عبيد- مدنية نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070235
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